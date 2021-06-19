Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної", показав себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Тарас став досить відомий українським актором і встиг знятися в десятках картин. Красунчик також обожнює спорт і постійно тренується, а ще веде соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом з фанатами.

Цього разу Цимбалюк вирішив показати, як відпочиває в Чорногорії. Красунчик позував на фото в одних шортах, демонструючи розкішну фігуру і посміхаючись на камеру.

"Доброго ранку", - написав Тарас.

Фанати відразу почали коментувати публікацію:

"Ось де відмінна форма", "мій улюблений актор", " Доброго ранку. Гарного дня і відмінного настрою", "класної і гарної суботи вам", "чудовий відпочинок", "Доброго ранку", "хороша форма, навіть після Другої вечері", "Доброго ранку, гарного вам дня", "ти як завжди приголомшливий, Доброго ранку. Насолоджуйся відпочинком багато".

Повідомлялося, що відомий український актор Тарас Цимбалюк здивував кадрами біля розкішної машини.

На свіжому фото Цимбалюк позував біля розкішної машини марки Porsche. Він сидів на асфальті, а на ззаду нього красувався автомобіль, про який він мріє.

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