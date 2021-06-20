Переможниця останнього сезону " Холостяка" Анна Богдан повеселилася прямо на руках у Михайла Заливако

Після завершення проекту пара нарешті змогла розкрити правду і публічно демонструвати свої стосунки більше не ховаючись. Тепер в профілі Михайла і Анни безліч спільних фото і заяв про любов один до одного.

При цьому на гнівні коментарі закохані уваги не звертають. На фан-акаунті в Instagram "Холостяка" з'явилася серія кадрів з літньої відпустки Анни і Михайла. Пара забавно подуріла на тлі курортного пейзажу. Михайло підняв на руки кохану і закрутив перед об'єктивом.

"1,2 або 3?» - питається в підписі.

Моменти сміху, випадкового позування і справжніх емоцій потрапили накамеру дуже вдало, проте користувачі оцінили радісних коханих, як завжди, по-різному:

"Знову цей язик??!😂 - Відписка !😌 ; Всі непогані!!; Обалденние все!; Всі три!!; Всі 3 фото просто💣; в кожному фото є своя родзинка😍 😍 😍; 1, 2,3 або будь-яке, всі подобаються».

А на тому фото, який показала сама Аня, вони з Михайлом відображені на тлі приголомшливого пейзажу.

У підписі до фотографії Богдан написала: "як же це круто! Рада, що ми з Мишком зважилися реалізувати цей тур. Я завжди мріяла полетіти на такій кулі... колись це була лише мрія. Зараз - це вже реальність. Я не можу передати словами, які емоції відчуваєш, коли піднімаєшся, коли спостерігаєш як десятки таких же величезних куль піднімаються разом з тобою. І О Боже... який там неймовірний вигляд. Ви самі все бачили в сторіс".

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