Філіп Кіркоров забув про вік в гонитві за молодіжними трендами

54-річний артист останнім часом частенько з'являється в світі зі своїми молодими колегами (причому вдвічі-втричі молодше) - в якості старшого наставника, так, Філіп "курирував" репера Даву, заспівав дуетом з MARUV, а тепер "тусує" зі співаком і блогером Тимуром Сорокіним.

У своєму новому пості в Instagram сивочолий Кіркоров показав, як дуріє з юним товаришем, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). У відеонарізці зірки "відкидали" пляшку, рухаючись при цьому в стилі відомого актора-каратиста Джекі Чана.

"Так і боремося з ретроградним Меркурієм 🤪 @timursorokin ️❗️ Дії в цьому відео виконані професіоналами. Не намагайтеся повторити самостійно", - з іронією підписав кадри Філіп.

Користувачі прийшли в захват, судячи з коментарів. Правда, деякі пожурили поп-короля, що вже, мовляв, соромно в його віці так себе вести.

"Ось це так!!!🔥 🔥 🔥 Очманіти!!!😄"; "Філіп може подобатися вам, може не подобатися людям, але, його здатність завжди бути в тренді і відповідно до часу, не може не захоплювати🔥"; "Круто коли серйозний, блискучий, імпозантний чоловік настільки щирий у своїх веселощх. Філіп, з Вами весело) спасибі"; "Позорище на старості років 🤦🏻‍♂️"; "Приколіст😂"; "😂можна дивитися нескінченно"; "ніхто не постраждав?"; "Філіп молодець, бореться зі старістю", - пишуть в Мережі.

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