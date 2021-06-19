Український продюсер Олексій Потапенко (Потап) разом з Настею Каменських показав, як святкує прем'єру

Як пише Politeka.net, Потап і Настя Каменських обзавелися землею в елітному селищі під Києвом - Романково. Особняк на території вже будували під замовлення зоряної пари. І ось Олексій в Instagram вирішив показати, як проводить час в шикарному будинку, адже привід є - реліз кліпу "екзорцизм".

"Ми з зайчиком зустрілися в кінці дуже важкого дня і будемо відзначати вихід мого кліпу "Екзорцизм" і відзначати поїздку на концерт (говорить Настя-прим. ред.). У нас такий гарний захід, оуууу", - сказав У ролику Олексій і показав шикарний двір з басейном.

Відзначимо, що особняк Потапа і Насті Каменських в італійському стилі викладений з необробленої цегли. В будинку панорамні вікна. Біля входу збудована красива дерев'яна веранда відкритого типу зі світлими поручнями і сірої м'якими меблями для відпочинку. На території є басейн, альтанка, дуже багато зелені.

Повідомлялося, що відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) приголомшив видом з розбитим обличчям.

У себе в Instagram артист вирішив нагадати про прем'єру свого нового кліпу. Музикант поділився кількома кадрами з відео-роботи. На одному з них він постав з розбитим закривавленим обличчям в гамівній сорочці.

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А ще Politeka писала, що Потап напередодні прем'єри кліпу приголомшив виглядом з розбитим обличчям

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