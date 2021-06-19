Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала трендовий образ на відпочинку
Знаменита супермодель активно веде свій профіль в Instagram, публікує різні кадри з життя і дивує фігурою в купальниках. Зараз зірка перебуває на відпочинку з близькими, тому на фан-акаунтах з'являється все більше знімків звідти.
Цього разу Алессандра продемонструвала розкішні ноги в міні-спідниці з яскравим принтом і замком посередині. Проста чорна майка на тонких лямках нітрохи не зіпсувала образ Амбросіо, а навіть вигідного його доповнила.
Засмагла фігура 40-річної знаменитості не залишила нікого байдужим, адже виглядає дуже добре і їй можуть позаздрити і 20-річні:
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"Вона така красива, серце не витримує цієї краси; ви просто чудова🌹; Картинка 1000 слів. Ангел; ByFarMyFavoriteWoman! ❤ ️ ; фантастична Диво-жінка😍 ось це ноги; чудово, можна вчитися, Краса», - пишуть фанати.
Також під час відпочинку з близькими в Діснейленді модель показала бездоганну красу з мінімумом макіяжу. Тільки трохи підфарбовані очі зробили погляд Амбросіо виразніше.
Зірці не знадобилося багато прикрас і вона не використовувала фільтри. Тільки кумедний дитячий бантик-обруч на голові прикрасив її просто образ з відпочинку. Фанати були дуже захоплені природною красою моделі, яка виглядає так молодо.
Виглядає Алессандра, як мінімум, на 10 років молодше. Сяюча шкіра, доглянутий вигляд і підтягнута фігура привертають увагу безлічі шанувальників.
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