Переможниця "Холостяк 11" Анна Богдан розговорилася про свої стосунки з Михайлом Заливако

Як відомо, обраницею останнього "Холостяка" стала 28-річна дівчина, яка працює в сфері туристичного бізнесу, і яка була колись одружена з екс-главою Офісу президента Андрієм Богданом.

Аня та Міша продовжили стосунки, почавши жити разом вже через тиждень після фіналу. Зараз обраниця "Холостяка" звикає до слави, що звалилася на неї після участі та перемоги в проєкті, і ділиться потаємним в соцмережі, передає Politeka.net.

У нових "сторіз" Аня відповіла на кілька запитань, що цікавлять її шанувальників. Дівчина зізналася, що ще не звикла до такої пильної уваги до власної персони.

"Чому так мало сторіз? У Міші більше, а хочеться тебе побільше", - написали їй.

"Якщо чесно, ще не звикла до систематичного записування сторіс. І часто сумніваюся, що було б цікаво вам дивитися)", - відповіла Аня.

А ось інший користувач вивів дівчину з себе, нагадавши про її головну суперницю в "Холостяку" Юлю "Зайку" Бельченко.

"Міша не каже, що сумує за Зайкою?", - запитали в дівчини.

"Що за маячню я тільки що прочитала 😂", - різко відреагувала вона.

Крім того, публіці захотілося дізнатися, як Аня відноситься до того, що "Холостяку" постійно пишуть шанувальниці "із зізнаннями про симпатію".

"Набагато важливіше не те, що Міші пишуть дівчата. А те, як він на це реагує", - відповіла переможниця шоу.

Само собою, у неї також запитали про плани на майбутнє, зокрема, про весілля. Частенько їх із Заливако в Мережі звинувачують у нещирості та піарі, тому публіку цікавить, чим же закінчиться їхній роман.

"Це питання, мабуть, найбільш часто задають. Ну, ніхто ж не знає майбутнього. Коли буде весілля - ви обов'язково про це дізнаєтеся",- Аня напустила туману.

Нагадаємо, Заливако випадково "проговорився", чи залишився він після" Холостяка "з Ганною Богдан:" шкода вас...".

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Заливако після критики українців вирішив зізнатися: "вибирав же за фактом не я...".

Також Politeka писала, Юлія Зайка з " Холостяка "у весільній сукні вразила кадрами біля моря:"кільце на безіменному пальці".