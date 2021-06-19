Українська співачка Тіна Кароль на зустрічі з шанувальниками показала вдалий і простий образ

Зараз виконавиця зайнята роботою з новими проектами і готується до проведення великого виступу на фестивалі. Тіна також встигає приділяти увагу шанувальникам і нерідко спілкується з ними між зйомками на заходах.

Цього разу на представлених кадрах артистка в чорній сукні з глибоким декольте мило позувала поруч з молодим фанатом. Причому Тіна трималася дещо відсторонено і досить стримано поруч з юнаком, що помітили і її шанувальники:

"Сьогодні відверте інтерв'ю в програмі" Без фільтрів " (Казахстан); 🙌 в який час?; Мені подобається як Тіна чоловіків не обіймає-стоїть смирно, руки на місці😂 😂 😂...Боже, обожнюю її " - пишуть в мережі фанати.

Ми також писали, що вже зараз артистка активно готується до "Atlas Weekend", який пройде на початку червня. Кадри підготовки до фестивалю з'явилися в одній з фан-груп співачки.

На фото, які опублікував адміністратор, Тіна позувала на мотоциклі. Красуня лежала на ньому, закинувши ноги на красеня, який тримав кермо. Кароль в цей час посміхалася, насолоджуючись сонечком. На інших фото дівчина показала ще кілька поз на байку, захоплюючи сміливістю.

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