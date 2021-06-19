Співачка Мішель Андраде, яка стала новою ведучою тревел-програми "Орел і решка", збентежила відважним вчинком
24-річна підопічна продюсера Потапа опублікувала свіжі кадри у себе в мікроблозі в Instagram, розповівши про свої пригоди в екзотичних Еміратах, передає Politeka.net.
Так, дівчина разом зі знімальною командою "Орла і решки" побувала в Дубаї, де виконала свою заповітну мрію, а також обзавелася новим незвичайним "другом" - білим левом.
"Дубай!!! О май гад!!! Тут збулася одна моя дуже Крейзііі мрія! Я стрибнула з парашутом!!! Це було страшно, дуже! Спочатку відчувала себе дуже спокійно, але коли ми почали все вище і вище підніматися, відчула як серце б'ється швидше і швидше, я почала хвилюватися і переживати! Але на рахунок 1,2... і я вже стрімко падаю вниз! Таку кількість метеликів в животі, я ще не відчувала ніколи! Тебе нічого не тримає, ти хочеш хапатися за все можливе, але ти просто падаєш як мішок картоплі вниз! І єдине, що залишається робити, це кайфувати! Насолоджуватися і намагатися дихати 😂 🙌 PS: як вам мій білий пухнастий друг🙌", - розповіла Мішель.
Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:
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"Клас🔥із задоволенням подивлюся випуск!❤️❤️"
"Мішелька нехай всі твої мрії збуваються😍"
"Це круто дуже що збулася така драйвова мрія!🌟 😊Пухнастик обалдєнний 😄 🔥 справжній лапочка 😄 🔥 "
"Ой яка киця 😍 🔥 "
"А у випуску не показали стрибок. Ну головне що сама кайфанула. Один тільки білий гелік чого вартий 😁 😁"
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