Відомий український співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", показав себе і поставив запитання

Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський став переможцем останнього сезону "Голосу країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Тепер за красенем стежать десятки тисяч фанатів і співак намагається їх не розчаровувати, радуючи новим контентом.

Цього разу Сергій опублікував фото, на яких показався в костюмах. Молодий чоловік попросив допомогти вибрати, який йому наряд більше підходить.

"1 або 2?

Костюм підходить краще?

Варіанти в коменти", - написав Сергій.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красунчик", "обидва Класні", "обидва Класні, але мені більше подобається 2", " Боже, Тобі обидва костюма йдуть. Який же Ти гарний", "Ой, а хто то у нас тут такий хороший, тобі і цей, і цей костюм підходить", "На побачення до Никитюк зібрався?".

Повідомлялося, що переміг в 11 сезоні "Голосу країни" Сергій Лазановський продовжує підкорювати українців своїм талантом і стилем.

На свіжому фото Лазановський постав у стильному костюмі на червоній доріжці. Для виходу в світ співак вибрав костюм в смужку. Образ підкреслив стильний кулон на шиї. У коментарях артисту залишили масу приємних слів з приводу його зовнішнього вигляду.

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