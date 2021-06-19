Відомий український співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", показав себе і поставив запитання
Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський став переможцем останнього сезону "Голосу країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Тепер за красенем стежать десятки тисяч фанатів і співак намагається їх не розчаровувати, радуючи новим контентом.
Цього разу Сергій опублікував фото, на яких показався в костюмах. Молодий чоловік попросив допомогти вибрати, який йому наряд більше підходить.
"1 або 2?
Ані Лорак після від'їзду Мурата засвітилася зі своїм улюбленцем: "Такий хлопчик гарний"
Літак зі спортсменами впав відразу після зльоту, багато загиблих: перші кадри трагедії в Росії
Нестерпна спека йде в Україну, "смалити" буде знатно: до 33 і вище
"Тіло направили в морг": нещасний випадок стався з чоловіком у Харкові
"Слава Україні!": зірка російського ТБ не зміг стримати слів через гру збірної
Костюм підходить краще?
Варіанти в коменти", - написав Сергій.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Красунчик", "обидва Класні", "обидва Класні, але мені більше подобається 2", " Боже, Тобі обидва костюма йдуть. Який же Ти гарний", "Ой, а хто то у нас тут такий хороший, тобі і цей, і цей костюм підходить", "На побачення до Никитюк зібрався?".
Повідомлялося, що переміг в 11 сезоні "Голосу країни" Сергій Лазановський продовжує підкорювати українців своїм талантом і стилем.
На свіжому фото Лазановський постав у стильному костюмі на червоній доріжці. Для виходу в світ співак вибрав костюм в смужку. Образ підкреслив стильний кулон на шиї. У коментарях артисту залишили масу приємних слів з приводу його зовнішнього вигляду.
Нагадаємо, переможця "Голосу країни" Лазановського зняли в обнімку з таємничою блондинкою
А ще Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський показав батька, на якого сильно схожий
Також Politeka повідомляла, що переможці "Голосу країни" захопили українців спільною появою