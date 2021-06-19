Актриса і співачка Дженніфер Лопес зацікавила кадрами з прогулянки в спортивному одязі
Дженніфер Лопес в 51 рік є прикладом для наслідування серед багатьох жінок. При цьому вона не заперечує, що багато робить заради підтримки фігури в ідеальній формі і не відмовляється від тренувань навіть у свята.
Щоб підловити зірку з невдалих ракурсів або в незручному вигляді, багато фотографів постійно стежать мало не за кожним кроком Лопес. Цього разу артистка з'явилася на прогулянці в трендовій толстовці з різнобарвним принтом і в світлих лосинах.
Причому вузька тканина підкреслила пишні боки знаменитості і показала її такою, яка вона є насправді. Без фотошопу стегна Дженніфер виглядали абсолютно зазвичай і навіть природно, адже схоже Лопес не в такій дивовижній формі, як підносять на глянцевих фото Фотографи, що працюють із зіркою. Проте, навіть так співачка виглядає розкішно.
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Нагадаємо також, багато хто знає про те, як Дженніфер приховує своє природне волосся. Все тому що вони вже не такі густі, як хотілося б, в деяких місцях проглядається сивина, повністю відсутній блиск. У зірки навіть є вдома ціла кімната, повністю присвячена перукам.
"Ну хоч зморшку б; яка прекрасна жінка😍; таке волосся коротке 😯; велика рідкість справжня Джен; Привіт, красуня, одружуйся на мені; така красива і мила, яка малішка всі такі; особа молодіє; Незрівнянна любов Дженні; виглядає чарівно; це прекрасна не токсична людина з вічно молодим обличчям; вічна любов до прекрасної Джен», - відповідають фанати.
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