Актриса і співачка Дженніфер Лопес зацікавила кадрами з прогулянки в спортивному одязі

Дженніфер Лопес в 51 рік є прикладом для наслідування серед багатьох жінок. При цьому вона не заперечує, що багато робить заради підтримки фігури в ідеальній формі і не відмовляється від тренувань навіть у свята.

Щоб підловити зірку з невдалих ракурсів або в незручному вигляді, багато фотографів постійно стежать мало не за кожним кроком Лопес. Цього разу артистка з'явилася на прогулянці в трендовій толстовці з різнобарвним принтом і в світлих лосинах.

Причому вузька тканина підкреслила пишні боки знаменитості і показала її такою, яка вона є насправді. Без фотошопу стегна Дженніфер виглядали абсолютно зазвичай і навіть природно, адже схоже Лопес не в такій дивовижній формі, як підносять на глянцевих фото Фотографи, що працюють із зіркою. Проте, навіть так співачка виглядає розкішно.

Нагадаємо також, багато хто знає про те, як Дженніфер приховує своє природне волосся. Все тому що вони вже не такі густі, як хотілося б, в деяких місцях проглядається сивина, повністю відсутній блиск. У зірки навіть є вдома ціла кімната, повністю присвячена перукам.

"Ну хоч зморшку б; яка прекрасна жінка😍; таке волосся коротке 😯; велика рідкість справжня Джен; Привіт, красуня, одружуйся на мені; така красива і мила, яка малішка всі такі; особа молодіє; Незрівнянна любов Дженні; виглядає чарівно; це прекрасна не токсична людина з вічно молодим обличчям; вічна любов до прекрасної Джен», - відповідають фанати.

Нагадавши, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею

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