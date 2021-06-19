Відома українська співачка Санта Дімопулос, переможниця "Танців з зірками", показала, як відпочиває на Кіпрі
Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос дуже відома українська співачка. Красуня встигла побути солісткою групи "ВІА Гра", а також перемогла на шоу"Танці з зірками". Зараз дівчина активно розвиває Instagram, де ділиться своєю творчістю і кадрами з особистого життя.
"Підійшов до кінця наш 5 денний жіночий ретрит і я хочу від душі подякувати Всесвіт, нашу чарівницю, Кіпр і всіх неймовірних дівчат, з якими мені пощастило пройти цей красивий шлях", - написала Санта.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
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"У команді чарівниць прибуло", "дуже красиві фотографії", "Санта яка ж ти красива, нереально красива", " Здрастуй! Де цей водоспад знаходиться?", "Яка краса, яке блаженство ! Мрію потрапити на такий же ретрит".
Повідомлялося, що співачка Санта Дімопулос показала яскравий кадр і відповіла на цікаве питання від шанувальників.
Нещодавно зірці поставили цікаве питання щодо дружби в українському шоу-бізнесі, на який вона відверто відповіла у своїх сторіс, додавши ще й своє гаряче фото.
Нагадаємо, між екс-чоловіком Санти Дімопулос і відомою ведучою стався конфлікт
А ще Politeka писала, що відома телеведуча звернулася до Дімопулос через 5 тис. євро
Також Politeka повідомляла, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос розсекретила, скільки заробляє