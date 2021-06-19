Актриса Ольга Куриленко сколихнула Мережу, показавши себе в елегантному образі й звернувшись до публіки

41-річна зірка, яка зіграла подружку суперагента Джеймса Бонда, опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому застигла в кокетливій позі в суворій чорній сукні, передає Politeka.net.

Наряд якнайкраще підкреслив витончену фігурку Ольги, а рукава-ліхтарики та широкий пояс на тон темніше надали йому особливого шарму.

У підписі зірка звернулася до шанувальників, піднявши їм настрій на вихідні:

"Сподіваюся, у вас прекрасні вихідні! Які у вас плани на вихідні? # Субота #Літо"

Користувачі оцінили старання Куриленко в коментарях:

"Красива жінка! ❤️😍"

"Сьогодні час для походу в бар 😍 🥰"

"Ти найпрекрасніша, стаєш красивішою з кожним днем 💗 😍 💗"

"Найкраща лінія підборіддя!"

"Дуже мило... Вихідні з сином... ❤️"

"Мені подобається сукня, Ольга"

"Боже мій"

Раніше ми розповідали, як актриса заінтригувала стоп-кадром з одного зі своїх фільмів, де постала в білій сукні з темними "плямами" в ретро-стилі. Дівчина запропонувала користувачам вгадати, з якого це фільму.

Нагадаємо, в 15 років Ольга переїхала з рідного Бердянська (Запорізька область, Україна) до Москви, де її запросили працювати в модельне агентство «Red Star». Перший досвід в кіно - головна роль в малобюджетному еротичному фільмі "Перст любові" (2005) французького режисера Діани Бертран. У січні 2008 року була обрана на роль «дівчини Джеймса Бонда» в черговому фільмі саги про агента 007.

Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко підкреслила достоїнства фігури сукнею з вирізом: «Ось це вид!».

Як повідомляла Politeka, українська дівчина Бонда Куриленко приворожила виглядом у сукні з відкритими плечима:»Червоний вам до лиця".

Також Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко в ніжному образі показала, з ким снідає: "сподіваюся, вам сподобалося".