Фешн-фотограф і суддя шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк пограла з образами, підкинувши публіці тему для роздумів

32-річна зірка, яка звикла епатувати й захоплювати своїм почуттям стилю, зробила новий пост у себе мікроблозі в Instagram, в якому дала волю фантазіям, передає Politeka.net.

Рудоволоса красуня постала в зухвалому вбранні: чорному плащі та колготках-сіточці, доповнивши лук стильними окулярами та рукавичками. Деяким її образ нагадав головну героїню з фільмів "Матриця" - Трініті.

У підписі Плакидюк пофантазувала на цікаву тему:

"🚨Якби я була вечіркою... то дрес-код для того, щоб на мене потрапити, був би простий і очевидний️️: якщо вам не обертаються вслід, то можете не витрачатися на таксі🚕 — залишайтеся вдома в затишних трениках😜 А вже останнє, про що я думаю, збираючись в кадр або в люди — що ці самі люди подумають про всі мої панчохи і капелюшки, лакові тренчі та величезні банти, адже я завжди і все роблю #насвійсмак — як добре, що він у мене є🖤 До речі, стало цікаво, а якби ви були тематичною вечіркою, то якою? Давайте пофантазуємо?👯 ️ #вечервхату", - підкинула Соня ідейку своїм шанувальникам.

Ті терміново кинулися відповідати:

"😂 😂 😂ох, викликаю тебе на розмову!"

"Ух!! 💣💣💣"

"З 90х 😀 📼 💼 😎 👩 🦱 💃"

"Мені нагадало стиль матриці ❤️"

"Ви асоціюєтеся мені з Трініті нового покоління"

"офігіти 🔥😍"

Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" підкорила новим образом і одкровенням.

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