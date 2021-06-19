Макс Барських розігрів публіку перед концертом цікавим способом
Як відомо, 31-річний артист, родом з Херсона, закінчив ліцей мистецтв по класу "художник" і Київську академію естрадного та циркового мистецтва за спеціальністю "вокал", також брав участь у "Фабриці". Зараз Барських на піку своєї слави і продовжує збирати стадіони.
Макс активно веде свій Instagram-блог, радуючи більше мільйона підписників одкровеннями та кадрами з життя. Співак розбурхав новим постом, показавши атмосферні знімки та передчуваючи успіх концерту в Мінську, передає Politeka.net.
На фото Макс позував на сцені, з'явившись з полутьми і застигнувши в кроці прямо під софітами. При цьому артист театрально скинув піджак, блиснувши м'язистим торсом. На іншому знімку Барських крадькома визирав через Портьєри.
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"Закінчили генпрогон. У передчутті зустрічі 🖤", - йдеться в підписі.
Користувачі, одні, згораючи від нетерпіння, а інші, шкодуючи, що не потрапили на концерт, кинулися коментувати побачене:
"😍Всі в очікуванні дива ! 💖"
"Виходь вже😍"
"Все в очікуванні, Макс, це буде грандіозне свято, удачі тобі 👍 👏 💯 💥 "
"Ми вже на місці.) Чекаємо початку концерту.)🙌"
"Відмінного концерту, Макс 🙌 🙌 🙌 запаліть там за всіх нас, друзі 🔥 😁"
"Заряди людей танцями під свої пісні 🔥 🔥 🔥"
"Сподіваюся, голий будеш виступати"
"Приголомшливого концерту, Макс ❤️хоча він все одно таким буде, можна не сумніватися 🤤по-доброму заздрю мінчанам"
Нагадаємо, Гарячий Макс Барських на прогулянці вразив зовнішнім виглядом у повсякденному житті:"Сильно вже хочеться".
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