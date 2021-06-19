Макс Барських розігрів публіку перед концертом цікавим способом

Як відомо, 31-річний артист, родом з Херсона, закінчив ліцей мистецтв по класу "художник" і Київську академію естрадного та циркового мистецтва за спеціальністю "вокал", також брав участь у "Фабриці". Зараз Барських на піку своєї слави і продовжує збирати стадіони.

Макс активно веде свій Instagram-блог, радуючи більше мільйона підписників одкровеннями та кадрами з життя. Співак розбурхав новим постом, показавши атмосферні знімки та передчуваючи успіх концерту в Мінську, передає Politeka.net.

макс Барських

На фото Макс позував на сцені, з'явившись з полутьми і застигнувши в кроці прямо під софітами. При цьому артист театрально скинув піджак, блиснувши м'язистим торсом. На іншому знімку Барських крадькома визирав через Портьєри.

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"Закінчили генпрогон. У передчутті зустрічі 🖤", - йдеться в підписі.

Користувачі, одні, згораючи від нетерпіння, а інші, шкодуючи, що не потрапили на концерт, кинулися коментувати побачене:

"😍Всі в очікуванні дива ! 💖"

"Виходь вже😍"

"Все в очікуванні, Макс, це буде грандіозне свято, удачі тобі 👍 👏 💯 💥 "

"Ми вже на місці.) Чекаємо початку концерту.)🙌"

"Відмінного концерту, Макс 🙌 🙌 🙌 запаліть там за всіх нас, друзі 🔥 😁"

"Заряди людей танцями під свої пісні 🔥 🔥 🔥"

"Сподіваюся, голий будеш виступати"

"Приголомшливого концерту, Макс ❤️хоча він все одно таким буде, можна не сумніватися 🤤по-доброму заздрю мінчанам"

Нагадаємо, Гарячий Макс Барських на прогулянці вразив зовнішнім виглядом у повсякденному житті:"Сильно вже хочеться".

Як повідомляла Politeka, Щасливий Макс Барських, що обіймає наречену, приголомшив кадрами з весілля:"яка ж Рита красуня".

Також Politeka писала, Щасливий Макс Барських з малятком на руках викликав переполох: "красива сім'я".