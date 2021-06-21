Популярна співачка Дженніфер Лопес в ефектному образі з помаранчевою спідницею показала сміливий літній лук
Цього разу Лопес влаштувала зухвалу зйомку прямо біля басейну, проте позувала там знаменитість не в простому бікіні, а в сміливому вбранні з золотими чобітьми на шпильці. Дженніфер приміряла помаранчеву спідницю з високою посадкою і вирізом посередині, кремову блузку без бринтів і розпустила волосся.
При цьому, щоб надати своєму стилю більш вдалого вигляду, Лопес прогнулася і виставила ногу вперед, даючи шанувальникам таким чином побачити її ноги у всій красі. Яскравий макіяж, відсутність аксесуарів і лакові ботфорти перетворили артистку на справжню бунтарку.
Причому 51-річна Лопес не бачить в цьому нічого поганого, адже виглядає вельми молодо і вважає, що може собі дозволити пікантні кадри.
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Відзначимо, щоб нагадати про себе новим образом, Лопес нещодавно також опублікувала серію кадрів з цієї нової зйомки сама. Дженніфер, якій через місяць виповниться 52-року, приміряла модний образ левиці. На Селфі поблизу Дженніфер також показала яскравий макіяж у звичному золотому стилі.
Причому завдяки правильному догляду за собою Лопес в черговий раз підкреслила молодий вигляд:
"Гаряча левиця! 🔥 😍 ; Дженні ти молодієш з кожним днем😍; буквально світиться !! Щастя творить чудеса🔥; стурбований вашою молодістю; така красива; ці черевики повинні поєднуватися з цим вбранням - виглядає жахливо; дивишся як бомба», - пишуть в мережі.
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