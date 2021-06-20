Українська співачка Тіна Кароль розповіла про зміни

Артистка втратила коханого чоловіка в 2013 році. Про те на скільки вона зараз готова до нових відносин, співачка розповіла в інтерв'ю для казахстанського каналу KTK TV.

Співачка Тіна Кароль і її обранець, продюсер Євген Огір, повінчалися 15 червня 2008 року. У 2012 році стало відомо, що у Євгена рак шлунка. У 2013 році його не стало. Дружину Тіни Кароль було всього 32 роки.

Зараз синові Тіна і Євгенія Веніаміну 12 років.

У новому інтерв'ю Тіна Кароль розповіді про свої почуття через більше семи років після смерті коханого.

"Ці фантомні болі завжди будуть зі мною, і я приймаю це випробування", - сказала вона.

Також Кароль запитали наскільки вона готова до нового. Співачка визнала, що зараз у неї стали з'являтися нові думки, які вона називає "ризиковими".

"Я всередині задаю собі питання: "я хочу закохатися?". Не знаю. Не хочу. Чого я хочу? Ось розквітнути напевно, відчути повну силу, як жінки. І нехай це стане маніпуляцією для інших, а для тебе це сила. Я хочу любові, і не знаю. Але, може бути відкрита нею. Якийсь такий куля питань без відповідей і ризикові думки, можна так сказати. Все, що почалося зараз зі мною – це ризикові думки", - відповіла артистка.

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