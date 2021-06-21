Відома українська співачка Надя Дорофєєва взяла участь у тематичній зйомці, що зачіпає тему спорту

Надя завжди була володаркою стрункої фігури і хороших форм. І хоча дівчина не так сильно одержима спортом, як багато моделей, виглядає вона не гірше них. Від природи худа Надя не раз помічала, що і дієти вона не любить, просто намагається харчуватися правильно.

Цього разу дівчина взяла участь у тематичній зйомці" Здорова Україна " і поділилася кількома превью-роликами. На відео Дорофєєва в світлому спортивному образі стрибає перед камерами в присяде, демонструючи тим самим тонкі ніжки.

Посміхаючись в кінці, Надя засміялася, після того, як втомилася стрибати і якраз завершилася спеціальна зйомка. У ніжно-блакитних лосинах і світлій майці Дорофєєва виглядала дуже яскраво і просто. Природний образ дуже підійшов співачці.

Зазначимо, Надя Дорофєєва є дуже популярною українською співачкою. Красуня хоч вже і не виступає в групі "Время и Стекло", але продовжує радувати сольною творчістю. Не забуває дівчина і про Instagram, де ділиться цікавим контентом, причому не тільки в сторі дівчина інтригує образами.

На нових фото, які Надя опублікувала в Instagram, красуню можна побачити в штанях і топі на сцені. Красуня показала, як проходив її перший сольний концерт у Києві.

"Хочу, щоб ми разом ще раз поринули в dofamin, яким був наповнений мій перший сольний концерт в Києві!",- написала Надя.

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