Українська співачка Тіна Кароль розповіла про свого 12-річного сина Веніаміну

Подробицями стосунків з дитиною і свої принципи виховання співачка розповіла в інтерв'ю для казахстанського каналу KTK TV.

"Назавжди єдиний і важливий чоловік", - так говорить про сина Кароль.

Співачка розповіла про головні принци своїх стосунків з дитиною.

"Щоб він був чесним переді мною-це наше головне правило. Щоб я була йому другом... він знає, що я мама, але він знає, що я мама тільки коли він зовсім якась некерована. В цілому, я йому завжди друг. Ось такі у нас з ним стосунки", - зізналася вона.

За словами Кароль, її часто приймають за сестру Веніаміна: "йому це подобається насправді. Навіть у школі діти кажуть йому, що твоя мама, як твоя сестра. І для мене, що він це відчуває важливо в наших відносинах".

Тіна зазначила, що з часом їхні стосунки змінюються.

"Я м'якша. Мякну поруч. Або, як це сказати правильно. Загалом, я так вже, пливу біля нього», - зазначила співачка.

Вже кілька років Веніамін вчиться і живе в Англії. І це накладає свій відбиток.

"Він вільніший. У нього немає обмеження психологічного немає... він гнучкий. Він дуже готовий до імпровізації. А ми ж готові до імпровізації. Це була моя велика робота над собою, завжди вміти в будь - якій ситуації зорієнтуватися», - розповіла Кароль.

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