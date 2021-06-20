Український виконавець Олег Винник показав нове фото в соцмережі і звернувся до фанатів

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник, якому приписують стосунки з його бек-вокалісткою Таюне, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу з нагоди свята Трійці, яке відзначають в Україні 20 Червня, артист звернувся до шанувальників з привітанням.

У соцмережі Олег виклав чарівно фото, на якому позує в стильному образі. Як видно, перед камерою він з'явився в темних брюках і темно-зеленій кофті на блискавці, під якою немає нічого. Артист трохи розстебнув блискавку, злегка оголивши голий торс, і загадково дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Винник написав "вовчицям" привітання: "Нехай Свята Трійця вас оберігає! Поруч завжди буде Божа милість і благодать". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото артиста, вітаючи його у відповідь. "Зі святом, Олег Анатолійович! Миру Вам, тепла і добра!", "Щиро дякую вам за привітання. Божої милості вам і міцного здоров'я", "Взаємно, і вас зі святом", "Вас теж зі святом!", "Спасибі, Олег", "Більше спасибі вам за привітання", "Ви такий красивий. Спасибі!",- пишуть у коментарях до фото Винника.

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