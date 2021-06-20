Відомий український співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", вразив сімейними фото

Сергій Лазановський став переможцем останнього сезону "Голосу країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Тепер за ним стежать десятки тисяч фанатів і співак намагається їх не розчаровувати, радуючи новим контентом.

Як пише Politeka.net, Лазановський показав фото зі своїми артистами. Кадрами артист поділився з нагоди Дня батька, який у 2021 році в Україні святкують 20 травня.

Одне фото було зроблено ще коли Сергій був маленьким, а друге, схоже, зовсім недавно.

"З днем тата❤ Дякую за все»,- написав співак.

Шанувальники мережі були раді побачити батьків Сергія Лазановського і не поскупилися на компліменти.

"Яка гарна сім'я" « " які хороші. Щастя вам", "Ну дуже красива сім'я«,» неймовірна сім'я", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, Сергій раніше вже показував кадри з батьком, тоді його фоловери чи не в один голос заявили, що співак є копією батька.

А ось любов до музики у нього від мами. Жінка співала скрізь і завжди і навіть мріяла про велику сцену.

Як відомо, Сергій Лазановський народився в селі Попільники Снятинського району Івано-Франківської області. Там і зараз проживають його батьки.

Нагадавши, переможця "Голосу країни" Лазановського зняли в обнімку з таємничою блондинкою.

А ще Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський показав батька, на якого сильно схожий.

Також Politeka повідомляла, що переможці "Голосу країни" захопили українців спільною появою.