Популярна співачка Настя Каменських показала миле фото з покійним татом і звернулася до нього

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно презентувала новий кліп, часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася в мережі милим фото з покійним татом, який помер на початку року, вона приурочила цей пост до Дня Батька, Який 20 червня відзначається в Україні.

На знімку тато Насті сидить на ганку в забавних сонцезахисних окулярах, а його улюблена дочка обійняла його ззаду. Схоже, це архівний знімок, який був зроблений ще задовго до смерті батька співачки. На ньому Каменських виглядає молодою і безтурботною, вона притискається до улюбленого татка і Міли посміхається в камеру.

У підписі до фотографії Настя написала: "Тату, я так сумую. Ти найкращий батько, який тільки може бути. Спасибі тобі за все". Користувачі тут вже почали активно обговорювати нову публікацію зірки: "Бережіть батьків, ми без них ніхто!", "Сил вам, Настуся, а таткові світлого шляху. Нехай його любов завжди буде з вами. Я впевнена, що він за вами доглядає", "Яке красиве фото і стильний тато", "У мене теж тато на небі! Шалено важко", "Все буде добре", "Царство Небесне!", "Ми сильніше цінуємо і сумуємо за людиною, тільки коли втрачаємо!".

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