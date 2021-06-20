Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, прогулялася на вулиці в модних шортах
Популярна супермодель, 40-річна зірка з'явилася на прогулянці в трендовому образі і здивувала фігурою. На шпильках Амбросіо впевнено прокрокувала повз камери, демонструючи новий імідж.
З тих пір Алессандра стежить за собою і не дає собі поблажок. Як видно на нових кадрах, модель дуже строго дотримується дієти, тому її ноги виглядають підтягнуто і дуже худими, навіть більше, ніж треба. На представлених знімках з прогулянки Алессандра також виглядає так, немов вийшла на публіку для чергової фотосесії з колекцією нового одягу.
При цьому відчуває вона себе дуже впевнено і розкуто, а прикуті до неї погляди тільки підтверджують її стильний вигляд. У 40 років виглядати так, стовно тобі 20-справжнє мистецтво.
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У себе в профілі модель також виклала серію кадрів з модної зйомки, тому отримала масу позитивних відгуків від фанатів.
"Літня романтика; так приголомшливо; бездоганність в простоті; вауууу приголомшливий образ, самий сік; чудово; створена для літа; чудово; приголомшливо; мрії-мрії, бути такою ж крутий; тут одна пишність Діви!!; королева любові; цукрова жінка; ти чудова", - пишуть під фото.
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