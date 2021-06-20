Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, прогулялася на вулиці в модних шортах

Популярна супермодель, 40-річна зірка з'явилася на прогулянці в трендовому образі і здивувала фігурою. На шпильках Амбросіо впевнено прокрокувала повз камери, демонструючи новий імідж.

З тих пір Алессандра стежить за собою і не дає собі поблажок. Як видно на нових кадрах, модель дуже строго дотримується дієти, тому її ноги виглядають підтягнуто і дуже худими, навіть більше, ніж треба. На представлених знімках з прогулянки Алессандра також виглядає так, немов вийшла на публіку для чергової фотосесії з колекцією нового одягу.

При цьому відчуває вона себе дуже впевнено і розкуто, а прикуті до неї погляди тільки підтверджують її стильний вигляд. У 40 років виглядати так, стовно тобі 20-справжнє мистецтво.