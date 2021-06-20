Відома українська співачка Міша Романова, подруга Макса Барських, показала себе в розкішному образі

Як пише Politeka.net, Міша Романова стала популярною українською співачкою і навіть була солісткою гурту "ВІА Гра". Красуня також дружить зі співаком Максом Барським, з яким дівчині приписують навіть роман. Також красуня активно веде Instagram, де радує шанувальників цікавими фото.

На новому кадрі в Instagram Міша позувала в леопардовій сукні та босоніжках. У вбранні було велике декольте, але красуня прикрила найцікавіше руками.

"Важко бути кежуал, коли ти лакшері. Вечеря в крутому новому ресторані", - написала Міша.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Чому так красиво", " тобі йде все. Просто тому, що ти лакшері))) Ти собою прикрашаєш все", "Ну ти взагалі", "Міша, ну ви просто богиня", " Мишко ти просто очманіла!!!".

Повідомлялося, що українська співачка, екс-ВІА Гра і подруга Макса Барських Міша Романова вразила ефектним чином.

30-річна співачка поділилася яскравим фото в своєму Instagram. Вона сиділа на кріслі, демонструючи свої пишні форми в прозорій сукні.

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