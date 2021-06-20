Відома українська красуня Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", поділилася новим кадром

Популярна красуня часто інтригує кадрами в Instagram, під якими розповідає про своє харчування, догляд за тілом і правила краси для схуднення. Оскільки саме про це найбільше Тетяну запитують, вона завжди робить акцент на даних темах.

Цього разу Брик поділилася пікантним кадром, продемонструвавши стильний білизняний комплект білого кольору. Без зайвих прикрас, деталей в образі і відвертостей Тетяна виглядала ще привабливіше, ніж зазвичай.

"Покажу вам бекстейдж з сьогоднішньої зйомки для papaya_ua», - написала модель під фото.

Шанувальники відразу відреагували: «Богиня😍; Яка гарна ❤️; Як же красиво😻; Ікона 😍🔥; Шикарна 💕 😍; Неймовірна 😍🔥; найкрасивіша 😍❤️».

Раніше дівчина опублікувала фото в Instagram, на якому позувала в міні-бікіні, підкреслюючи свою струнку фігуру.

"Таня, порадь дієту на якій Ось Я 1000000000% схудну ну ось прям щоб точно!!! Я вже стільки дієт перепробувала... Нічого не допомагає... А буває тільки більше набираю..."Таких повідомлень мені приходить ну приблизно 50 на тиждень.... і я читаю це з жахом.

Зізнаюся чесно, у своєму житті я і сама перепробувала багато дієт ніж знатно угробила свій організм. Ситуація була така ж: я довго сиділа на суворій дієті (без зривів не обходилося), як тільки поверталася до нормального харчування - відразу +3-5 кг на вагах...",- написала Брик.

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