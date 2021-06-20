Нова " Холостячка" Злата Огневич заговорила про складне минуле, через яке не спала ночами

Після того, як стартували таємні зйомки нового сезону «Холостячки», Злата стала набагато рідше з'являтися в мережі і займатися Інстаграмом, показувати нові кадри. Цього разу зірка вирішила нагадати про себе, торкнувшись теми підводних каменів у своїй професії і спогад, через який задумалася про своє трагічне минуле.

Пост зірка супроводила чуттєвими кадрами зі світлої фотосесії на яхті. У Білій повітряній сукні артистка дивилася вільно і невимушено:

"Хочу вам розповісти про підводні камені в моїй професії 🙌 🏾 у липні вийде нова пісня # мійназавжди. Вже давно я збираю в свою акторську скарбничку емоції, щоб в потрібний момент дістати і працювати з ними в кадрі. Дуже важливо при цьому вміння перемикатися: зайти в потрібний стан, виконати акторську/режисерську задачу вигаданої історії, при цьому - додати правду життя. Вся справа саме в правді і вірі. Кіно - і є життя, тільки перед камерою.

Мені довелося взяти в кадр свій дуже давній трагічний тригер, через який я на весь день втратила відчуття реальності. Знову накотили спогад, який не давало заснути навіть вночі. При всьому досвіді і професіоналізмі - у мене не завжди виходить відключатися і працювати по клацанню, а потім-виходити зі стану після команди: "Стоп.Знятий» 🌋

Моя професія багато чому мене навчила. Бачити ширше, думати глибше і пам'ятати про баланс 🙌 🏾 » - поділилася думками зірка після пережитого.

Також раніше Огневич поділилася результатами нової незвичайної фотосесії, а в підписі до публікації торкнулася важливу тему.

У підписі до фотографій Огневич поділилася потаємним:

"Де ми справжні? У спілкуванні з друзями, суспільстві або наодинці з думками і відображенням в дзеркалі? Часто буває так, що в своїх інтерв'ю я міркую на теми, далекі від питань журналіста. І в ці моменти я бачу замішання в очах співрозмовника. Адже він хоче дізнатися, скільки я грошей отримую / витрачаю, що за квартира, машина, якісь інтимні подробиці з життя і т.д. у мене виникає стійке відчуття, що мене занурили в паралельну реальність, звідки хочеться скоріше втекти".