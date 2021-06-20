Дружина Влада Ями з "Танців з зірками" Ліліана зворушила українців ніжним фото чоловіка з сином

Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського хореографа і судді "Танців з зірками" Влада Ями Ліліана опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram миле фото коханого чоловіка з маленьким сином, показавши з кумедні розваги. Цей знімок і свій пост дівчина приурочила до Дня батька, який 20 червня відзначають в Україні і не тільки.

На знімку, який показала Ліліана, можна побачити її чоловіка Влада і їх сина Леона. Забавно, що хлопчик зображений головою вниз - батько міцно тримає його за руки. Перед камерою хореограф з сином з'явилися в схожих нарядах і обидва з босими ногами. Влад стоїть в просторій світлій кімнаті з панорамними вікнами, на ньому підкачані рвані джинси і строката сорочка з яскравим візерунком, а на обличчі промениста посмішка. Він тримає руки сина, дозволивши йому звисати вниз головою, схоже, вони весело проводять час.

У підписі до фотографії Ліліана написала: "Наш тато може все, що завгодно. Навіть зірочку з неба. Дякую @vladyama_official за те, що ти завжди турботливою і люблячий. Ти - найкращий тато! І ми любимо тебе безмежно. Вітаю всіх тат зі святом! Ви - наші герої. Пишіть в коментарях визнання вашим татам, вони того варті!". Користувачі тут же почали обговорювати нове фото на сторінці Ліліани, залишаючи привітання зі святом.

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