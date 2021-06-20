Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова показала незвичайний кадр з останньої передпологової фотосесії

Даша, після того, як оголосила про свою вагітність, кожен день показує безліч кадрів з життя, дивує розповідями про будні з Микитою Добриніним і ділиться думками про те, як буде в майбутньому ростити їх сина. Зовсім скоро Квіткова вперше стане мамою, тому в її профілі все більше тематичних кадрів на тему материнства.

Цього разу Даша супроводила своє фото з передпологової фотосесії думками про людські можливості і цілі. На знімку Даша позувала за простирадлом, яка приховала її від камери, залишивши лише обриси силуету.

"Іноді наші руки опускаються занадто рано. Буває, ми даємо задню за крок до бажаного успіху🥺 в житті кожного з нас різну кількість закритих дверей. Комусь достатньо однієї спроби, а хтось використовує всілякі варіанти і тільки через 10 відмов домагається мети.

Це зовсім не означає, що хтось краще або більш везучий. Це означає, що досвід даних ситуацій важливий в нашому життєвому шляху🕊 цінуйте будь - які моменти і будь-який досвід, який трапляється», - написала Квіткова під кадром.

Також нещодавно в своєму Instagram екс-холостяк опублікував яскраві кадри з дружиною і друзями, які вирішили зробити сюрприз молодій парі в очікуванні дитини. На знімках Микита і Даша виглядають неймовірно щасливими, як і їхні друзі, які влаштували справжню вечірку.

"Знаю, на мене підписано багато батьків, і ви, напевно, погодитеся, як же круто, що придумали всі ці свята перед поповненням в сім'ї. Вчора друзі вирішили влаштувати нам сюрприз і викликали на наш же бейбі шауер (день, коли парочку задаровують потрібними подарунками, напередодні народження малюка). Розподіляли обов'язки, робили ставки, якого числа народиться наш малюк, 9, 10го, а може 13го липня", - розповів екс-холостяк.

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