Відома українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи ВІА Гра, показала, як змінилася у стиліста
Як пише Politeka.net, Слава Камінська стала дуже відомою завдяки групі "НеАнгели". Але зовсім недавно група розпалася і красуня почала сольну кар'єру, випустивши вже кілька пісень. Не забуває дівчина і про Instagram, де ділиться цікавим контентом.
На фото Слава позувала в сукні з декольте, перебуваючи у Стилістика. Красуня гладила своє волосся, примовляючи:
"Жінка, жінка, а де ваші вії? А брови де?".
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На другому сторі Камінська продовжила :" а брів все так і немає"
Після цього красуня показала результат, а потім зрозуміла, що не все ще встигла: "Ноги поголити..."
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає таких функцій.
Повідомлялося, що колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, звернулася до шанувальників.
Цього разу зірка розмістила в своєму Instagram фото, зроблені в студії звукозапису. Співачка позувала біля мікрофона, надівши навушники.
У пості артистка зізналася, що їй потрібна термінова допомога від шанувальників після розпаду групи. Слава хоче зробити репертуар, який сподобався б її шанувальникам.
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