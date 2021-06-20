Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, Анастасія є популярною українською співачкою, яка також була солісткою гурту Nikita. Після відходу з групи красуня почала активно будувати сольну кар'єру в якості DJ. Не забуває Кумейко і про соціальні мережі, де ділиться цікавими фото.
На новому фото, яке Анастасія опублікувала в Instagram, дівчина була в рожевому бікіні, капелюшку і окулярах. Красуня витягла ноги, насолоджуючись сонечком на відпочинку.
"А ви знали, що фраза" шукати таксі " читається однаково в ту і в іншу сторону?)", - написала Анастасія.
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Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Від вас дізнався" ," і правда, щось подібне є ще у вашому архіві?", "Так, тепер знаємо", "вогонь", "нескінченні ніжки, просто гармата".
Повідомлялося, що відома співачка Анастасія Кумейко показала гаряче фото в мережі.
На новому знімку Анастасія відображена лежачи в цікавому місці на пляжі в Туреччині. Перед камерою вона з'явилася в сміливому образі-крихітному сірому Бікіні на тонких мотузочках, поверх якого накинула білу сорочку оверсайз.
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