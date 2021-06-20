Переможниця останнього сезону "Холостяка" Анна Богдан показала незвичайне фото з подорожі з коханим

Як повідомляє Politeka.net, ексдружина колишнього глави офісу президента Андрія Богдана Анна стала обраницею нового "Холостяка" Михайла Заливако на реаліті-шоу. Після проекту пара дійсно склалася, закохані живуть разом, а нещодавно вирушили в подорож. У своєму Instagram Анна Богдан нещодавно опублікувала чарівне фото з Мішею, тепер же показала милий знімок, на якому позує одна, а в підписі до нього поділилася своїми роздумами на тему ідеального чоловіка.

На новій фотографії дівчина відображена в елегантному образі, вона присіла на край біля басейну. Перед камерою Аня з'явилася в блискучій сукні, декорованій золотистими паєтками, вона зняла витончені босоніжки на шпильках і поставила їх поруч, залишившись з босими ногами. Її пишні кучері розпущені і акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до фотографії Богдан торкнулася теми ідеального чоловіка. За словами дівчини, чоловіки часто говорять про свої вимоги до жінок, так що тепер вирішила запропонувати висловитися і самим представницям прекрасної статі. Також дівчина розповіла, який для неї ідеальний чоловік: "Ось я вважаю, що чоловік – це той, який не боїться взяти відповідальність за жінку і надалі - за сім'ю. Той, який не створює проблем, а навпаки – допомагає їх вирішити. Тільки в казках люди ніколи не лаються і живуть душа в душу без сварок. Але, в моєму уявленні - чоловік завжди допоможе знайти компроміс і адекватно пояснить свою точку зору... а не «я мужик, значить, буде, по-моєму!»".

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