Відома українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала себе і поділилася новим досягненням

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук є популярною українською спортсменкою, яка встигла досягти висот на міжнародних змаганнях. Але дівчина

не зупиняється і вчора, 19 червня, взяла ще одну золоту медаль. Красуня стала чемпіонкою України на стрибки в довжину, стрибнувши на 6.76 метра.

На фото, яке опублікувала Марина в Instagram, Бех можна побачити в момент польоту. Красуня була в спортивному міні, летячи в повітрі. М'язи у Марини були напружені, тому можна оцінити рельєфну фігуру красуні.

"Чемпіон України 6.76 вчора", - написала Марина.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Добре, перша. Лети як птах", "я вірю, що вмію літати", " вітаю!", "Вітаю і яке фантастичне фото", " Я бажаю вам успіхів завжди і у всьому !!! Щастя!".

Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук зачачувала зовнішнім виглядом під час поїздки за кордон.

Красуня одягла короткий білий спортивний топ, від відомого бренду, який досхочу дав насолодитися м'язистим тілом легкоатлетки, а також тугі лосини лавандового кольору.

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