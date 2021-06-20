Популярна співачка Наташа Могилевська показала незвичайне фото в соцмережі

Як пише Politeka.net , відома українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно приголомшила фанатів змінами в зовнішності і помітним схудненням, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в мережі яскравим кадром, на якому з'явилася в компанії двох красенів, один з яких Олег Винник.

Схоже, знімок був зроблений в закуліссі премії "Українська пісня року", яку разом організовують Михайло Поплавський і Олег Винник. Цього року премія була приурочена до 30-ї річниці Незалежності України. На фотографії Наташа відображена в яскравому помаранчевому платті цікавого фасону, яке доповнила масивним сріблястим намистом. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий вечірній макіяж і сяюча посмішка.

У підписі до фотографії Могилевська запропонувала фанатам пограти: Написала 5 фактів, про пісню «Відірватися від землі». Хіт, який ви полюбили за всі роки незалежності. Вгадайте, які 2 факти брехня:

1. У пісні "Відірватися від землі" немає відеокліпу.

2. Автором слів є Сергій Підкаура, а музика була написана за участю дружини Сергія – Наталії Лей.

3. Композитор написав майбутній хіт в аеропорту Полтави.

4. Цю пісню дуже хотів заспівати Філіп Кіркоров замість "Я скажу тобі, Вау!".

5. Пісня "Відірватися від землі" є саундтреком до серіалу "Шанс на кохання".

Користувачі відразу почали коментувати нове фото зірки: "Гарне плаття", "Вау, шикарні", "Пісня класна", "Які ви гарні", "Гарне плаття", "Дуже люблю, коли Наташа співає цю пісню українською".

Нагадаємо, відому співачку Наталю Могилевську зачарував молодий красень, флірт парочки потрапив на камеру: "Ну може трохи".

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