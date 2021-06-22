Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка зараз знаходиться в цікавому положенні, поділилася кадрами відпочинку в Одесі

Осадча є популярною українською телеведучою і не так давно стало відомо, що красуня чекає третього ребенка. Але це не заважає Каті працювати і активно проводити час. Зараз зірка з чоловіком і колегою Юрієм Горбуновим вирушили до Одеси, звідки Катя поділилася новими фото в Instagram, пише Politeka.net.

"Прекрасний одеський день! 💙 @gorbunovyuriy дякую тобі ❤", - написала вона.

Катя Осадча і Юрій Горбунов прогулялися на набережній, біля морського порту, біля Оперного театру і пройшлися знаменитими одеськими двориками.

Осадча для прогулянки вибрала зручний просторий костюм в синіх тонах і білі босоніжки, а Юрій-футболку і білі штани.

Знімки активно коментують в мережі.

"Шо я маю вам сказати: може на Мальдівах і дешевше, але в Одесі є тюлечка», «Одеса Чудова завжди, ви чудова пара. Душевне фото" « " Юрчик, і шо ти дивишся? Це не просто порт, це Ордена Трудового Червоного Прапора Одеський торговий порт!!! І Одеса найкраще місто світу!!! Ми ще вам і не те покажемо! Здоров'я, удачі», "це просто неперевершено", - пишуть в коментарях.

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