Відомий український співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", показав свою рідну людину

Артист отримав перемогу на шоу "Голос країни" в 2021 році, пише Politeka.net. Примітно, що на проект співак прийшов вдруге і на сліпих прослуховуваннях розгорнув крісла всього двох тренерів - Наді Дорофєєвої та Олега Винника. Артист вибрав першу.

На етапі "Нокаути" Лазановський покинув шоу, але в результаті глядацького голосування він повернувся.

Сам майбутній артист народився в селі Попельники на Івано-Франківщині. Любов до музики Сергію прищепила мама, яка співала завжди і скрізь.

Хлопець працював актором театру і кіно, але залишив професію і зайнявся музикою. Лазановський співав разом з мамою, знімав з нею кліпи. Відео співак викладав у соціальних мережах. А на "Голос країни-11" виконавець прийшов після того, як виклав відео з мамою під назвою "Мамина коса", і воно почало набирати популярність.

У новому сторі Instagram Лазановський опублікував фото своєї рідної людини.

"З днем народження, мамо", - написав співак.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Лазановський розповів, що все життя співав.

"Я все життя співав, навіть в пологовому будинку при народженні був найкриклівішою дитиною. Тоді мої родичі говорили, що стану артистом", – поділився артист.

Варто зазначити, що переможець 11-го сезону "Голосу країни" виграв квартиру в одному з київських ЖК і право виступити на фестивалі Atlas Weekend.

Нагадаємо, переможця "Голосу країни" Лазановського зняли в обнімку з таємничою блондинкою.

А ще Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський показав батька, на якого сильно схожий.

Також Politeka повідомляла, що переможці "Голосу країни" захопили українців спільною появою.