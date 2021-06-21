Ресторатор і суддя проєкту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво порадував шанувальників яскравими фото з Одеси
49-річний шеф-кухар з колумбійським корінням опублікував серію свіжих знімків, які зробив під час заходу в місті-"перлині біля моря", передає Politeka.net.
З нагоди знаменної події Хіменес-Браво причепурився в смокінг темно-сірого кольору з витіюватим візерунком, а також строкату сорочку з міні-портретами відомих осіб і персонажів.
"Відкриття казино 🍒 🍒 🍒феєричне шоу, розкішні сукні, п'янкі коктейлі, спекотна і зваблива південна Одеса 🌊 Світське життя в епоху пандемії завмерло. І тому ці рідкісні моменти хочеться залишити тут. Давно я вже не одягав смокінг поза майданчиком «Майстер шеф». Мені личить? 🎩", - йдеться в підписі.
На фото зірка "МайстерШеф" покрасувався в смокінгу перед співачкою Настею Каменських і ведучою "Світського життя" Катею Осадчою, які не могли пропустити цю яскраву подію.
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Користувачі з жаром обговорили побачене:
"Звичайно вам пасує все 🔥 🔥 👏"
"Жах реклама казино 🎰 ну за гроші ви і не таке зробите )"
"Дуже круто. Вам все до лиця.❤️❤️"
"Чудово якщо це доречно і не жарковато вам 🥂 😉"
"Ектор вам личить смокінг"
Раніше ми розповідали, що Хіменес-Браво повідомив про старт нового сезону кулінарного проєкту, пообіцявши безліч видовищ.
"Початок нової історії "МайстерШеф". Після першого знімального дня можу з упевненістю сказати, що сезон буде видовищним 🚀 з новими випробуваннями і талановитими, цікавими учасниками", - написав він.
Нагадаємо, Хіменеса-Браво з "Майстер Шеф" зловили на заграванні з учасниками шоу: кумедні кадри.
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