"Якщо це доречно..."

Ресторатор і суддя проєкту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво порадував шанувальників яскравими фото з Одеси

49-річний шеф-кухар з колумбійським корінням опублікував серію свіжих знімків, які зробив під час заходу в місті-"перлині біля моря", передає Politeka.net.

З нагоди знаменної події Хіменес-Браво причепурився в смокінг темно-сірого кольору з витіюватим візерунком, а також строкату сорочку з міні-портретами відомих осіб і персонажів.

"Відкриття казино 🍒 🍒 🍒феєричне шоу, розкішні сукні, п'янкі коктейлі, спекотна і зваблива південна Одеса 🌊 Світське життя в епоху пандемії завмерло. І тому ці рідкісні моменти хочеться залишити тут. Давно я вже не одягав смокінг поза майданчиком «Майстер шеф». Мені личить? 🎩", - йдеться в підписі.

На фото зірка "МайстерШеф" покрасувався в смокінгу перед співачкою Настею Каменських і ведучою "Світського життя" Катею Осадчою, які не могли пропустити цю яскраву подію.

Користувачі з жаром обговорили побачене:

"Звичайно вам пасує все 🔥 🔥 👏"

"Жах реклама казино 🎰 ну за гроші ви і не таке зробите )"

"Дуже круто. Вам все до лиця.❤️❤️"

"Чудово якщо це доречно і не жарковато вам 🥂 😉"

"Ектор вам личить смокінг"

Раніше ми розповідали, що Хіменес-Браво повідомив про старт нового сезону кулінарного проєкту, пообіцявши безліч видовищ.

"Початок нової історії "МайстерШеф". Після першого знімального дня можу з упевненістю сказати, що сезон буде видовищним 🚀 з новими випробуваннями і талановитими, цікавими учасниками", - написав він.

Нагадаємо, Хіменеса-Браво з "Майстер Шеф" зловили на заграванні з учасниками шоу: кумедні кадри.

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