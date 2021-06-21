Відома українська співачка Тіна Кароль показала себе в стильному образі

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською співачкою. Красуня не так давно випустила альбом "Красиво" і тепер активно його просуває. Цього разу дівчина вирішила заманити фанатів завдяки новому мерчу.

На фото, які Кароль опублікувала в Instagram, красуня була в шортиках і футболці. Тіна показала стильний одяг в різних ракурсах, позуючи біля футбольних воріт.

"Давай проведемо це літо яскраво і КРАСИВО разом з новою колекцією Tina Karol", - було написано під фото.

Фанати поставили понад 18 тисяч лайків і написали коментарі:

"один мерч карколомніше іншого, я в захопленні !!", "Дуже красиво"," о боже мій, упакуйте все"," прикольний костюм і крутезні фотки"," це занадто класно"," Така Сонячна", " дуже красиво. І ви шикарна", "Дайте хтось грошей на все це".

Повідомлялося, що відома співачка Тіна Кароль вразила фанатів співом на весіллі.

Як видно, для виступу Тіна вибрала незвичайне темне плаття цікавого фасону і середньої довжини, яке підкреслило її витончену фігуру. Свій образ вона доповнила чорними рукавичками до ліктів.

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