Відома українська співачка Тіна Кароль показала себе в стильному образі
Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською співачкою. Красуня не так давно випустила альбом "Красиво" і тепер активно його просуває. Цього разу дівчина вирішила заманити фанатів завдяки новому мерчу.
На фото, які Кароль опублікувала в Instagram, красуня була в шортиках і футболці. Тіна показала стильний одяг в різних ракурсах, позуючи біля футбольних воріт.
"Давай проведемо це літо яскраво і КРАСИВО разом з новою колекцією Tina Karol", - було написано під фото.
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Фанати поставили понад 18 тисяч лайків і написали коментарі:
"один мерч карколомніше іншого, я в захопленні !!", "Дуже красиво"," о боже мій, упакуйте все"," прикольний костюм і крутезні фотки"," це занадто класно"," Така Сонячна", " дуже красиво. І ви шикарна", "Дайте хтось грошей на все це".
Повідомлялося, що відома співачка Тіна Кароль вразила фанатів співом на весіллі.
Як видно, для виступу Тіна вибрала незвичайне темне плаття цікавого фасону і середньої довжини, яке підкреслило її витончену фігуру. Свій образ вона доповнила чорними рукавичками до ліктів.
Нагадаємо, Тіна Кароль зізналася, як її синові живеться за кордоном
А ще Politeka писала, що Тіна Кароль відверто розповіла про нові почуття
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