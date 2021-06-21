Відомий український музикант Сергій Бабкін показав незвичайне фото і розповів про день літнього сонцестояння

Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант Сергій Бабкін, який був учасником і тренером "Ліги сміху", а також бере участь у зйомках нового сезону "Майстер шеф", поділився з шанувальниками незвичайним фото, а в підписі до нього розповів про день літнього сонцестояння і День йоги.

На знімку Сергій з'явився в новому образі - він з короткою стрижкою і густою сивою бородою, а прикрашає його обличчя чарівна посмішка. Артист з'явився перед камерою в темній футболці, він стоїть на тлі незвичайного жовтого кола, який нагадує сонце.

У підписі до фотографії Бабкін написав: "Найсвітліший день у році! День Світла! Сонцестояння! День Музики! День Йоги! Не випадково збіглися ці дні, бо всі вони – частини одного великого променя, який висвітлює, зігріває і наповнює наші душі. Давайте проведемо цей день максимально сонячно! Зовні і Всередині!". Користувачі тут же почали обговорювати нове фото музиканта, засинаючи його компліментами в коментарях до фото.

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