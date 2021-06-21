Відома українська телеведуча Катя Осадча показала, як відпочиває

Як пише Politeka.net, нещодавно Катя Осадча зізналася, що знаходиться в цікавому становищі. Зараз красуня перебуває у зв'язку з роботою в Одесі, при цьому встигає знайти час і для відпочинку.





На нових фото, які Катя опублікувала в Instagram, Осадча показала, який туман Зараз на вулиці. Сонечко ледве пробивалося через перешкоду.

"Тумані... Мані", - написала Осадча під фото.

На другому кадрі Катя вже зробила селфі, хвалячись формами в купальнику. Катя дивилася прямо в об'єктив, приховавши очі за стильними чорними окулярами.

"Засмага крізь туман", - написала Осадча під другим фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.





Повідомлялося, що Осадча похвалилася відпочинком в Одпеессі.

Катя поділилася кадрами в найзнаменитіших місцях Одеси. Телеведуча була одягнена в синє плаття в візерунки. Наряд красиво прикривав животик зірки.

"Прекрасний Одеський день! @gorbunovyuriy спасибі тобі», - підписала фото Осадча.

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