Популярна телеведуча і актриса Дар'я Трегубова з колегами вирушила в тур по Хмельницькій області

Життя відомої артистки наповнене різними зйомками, а також вона приділяє час і відпочинку, повідомляє Politeka.net.

Цього разу Дар'я Трегубова поділилася кадрами свого туру з колегами. Зірка була в білій сорочці й джинсах, завершили її образ стильні аксесуари.

"Наш #Кінотур по Хмельницькій області. За два дні побачили чудово збережені Історичні локації (палац Орловських в Маліївцях, садибу Чечеля в Самчиках, Меджибізьку фортецю, містичну Бакоту), всіма улюблений Кам'янець-Подільський, затишний Хмельницький (центральна пішохідна вулиця якого дуже схожа на Дерибасівську), і, звичайно ж, неймовірної краси природу - водоспади, озера, ліси, скелі і розкішний Дністер. Кінокомісія Хмельницького готує каталог локацій і готується приймати кіногрупи. А Хмельницький готується до кінофестивалю у вересні!",- написала артистка.

Майже за годину публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Яка краса! Моя мамуля - родом з Хмельницької області, так, що цим космосом я милувалася з дитинства 😂 🔥 ", " Я в захваті! І для туризму і для кіно - локація приголомшлива", "❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Дар'я Трегубова стала однією з найяскравіших ведучих шоу "Х-фактор". Зараз на сторінку зірки підписані 111 тисяч людей.

Нагадаємо, 40-річна Трегубова з " Х-фактора "млосно вигнулася в одній білизні, поманивши ідеальними формами:"не всі заснуть".

Як повідомляла Politeka, Трегубова з "Х-фактора" без краплі скромності задерла сукню, заманивши в кайдани ночі: "Міс Всесвіт!".

Також Politeka писала, Зірка "Х-фактора" Трегубова показала, як вміє працювати ротом, пікантний момент потрапив на відео: "балуєте нас".