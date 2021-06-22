Популярна співачка Надя Дорофєєва здивувала шанувальників новими фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом і кліп. У своєму Instagram зірка часто радує публіку яскравими публікаціями зі свого насиченого життя, і цього разу показала два знімки, на яких з'явилася в образах з кліпу.

На фотографіях, як зазначила сама артистка, вона показала свою світлу і темну сторони – дві героїні з її першого сольного кліпу. На першому фото Надя з'явилася в "світлому" образі - на ній хитромудрий білосніжний наряд і коротке рожеве волосся, доповнює образ яскравий макіяж. На другому знімку зірка показала "темну" сторону - тут вона в чорному вбранні з латексом і масивними черевиками, а її темне волосся зібране в цікаву зачіску.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "У кліпі "Почему" @leokolos допоміг розкрити мою світлу і темну сторони. Два образи уособлюють двох різних героїнь. Світла героїня - ніжна. Вона висловлює свої страждання в чуттєвій хореографії. А темна - агресивна, відкрито зриває свій біль і злість. Виберіть свою сторону в коментарях".

Користувачі тут же почали активно коментувати знімки Наді: "Два образи – це дві великі історії, які означають дуже багато", "Кожен образ по-своєму гарний і красивий", "З'єднання рожевого волосся і білосніжного костюма дуже привертає увагу", "Хореографія в кліпі так заворожує. Неможливо відвести очей".

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