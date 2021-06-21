Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної", показав себе і розповів тренуваннях і харчуванні

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк став досить популярним українським актором, знявшись у десятках проектів. Красунчик також обожнює спорт, ділячись результатами в Instagram.

Цей раз не став винятком, адже Цимбалюк з'явився без футболки, позуючи перед дзеркалом в роздягальні. Красунчик показав підтягнуту фігуру, знімаючи себе на телефон.

"Актуальна форма.

Зробив експеримент над своїм раціоном і програмою тренувань.

В першу чергу я кожне тренування починав з вправ на прес (різновиди вправ міняв). Не більше 3-4 тренувань на тиждень. Далі вага, з яким я працював була середня (робочий жим -70 кг, наприклад) і цього виявляється достатньо, коли якісно виконуєш вправу.

Раціон. Прибрав зайві вуглеводи і цукор. Хоча в поїздках робив собі чітміли, але в першій половині дня. Після тренування протеїновий коктейль. Перед-креатин

І ось що я маю: скинув 7 кг, обсяги залишилися. Помітно підсушив я в області преса.

Експеримент, який я проводив протягом 1,5 місяця-вдався. Будемо працювати далі", - написав Тарас.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Вау", "Вогонь", "Аполлон", "Молодець".

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