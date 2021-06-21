Вагітна телеведуча Катя Осадча показала яскраві кадри зі зйомок своєї програми "Світське життя" за кордоном

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча, автор програми "Світське життя" Катя Осадча, яка нещодавно оголосила про вагітність, часто радує фанатів яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. В цей раз зіркова красуня поділилася на сторінці свій програми "Світське життя", незвичайними фото, на яких показала українських знаменитостей в Бодрумі.

Виявилося, що Катя побувала на пляжній вечірці українських знаменитостей на узбережжі Егейського моря в Туреччині. Там вона не відпочивала, а працювала – знімала свою програму. На знімках, які показала Осадча, вона позує з різними українськими зірками – хореографом Ілоною Гвоздьовою, актрисою Анною Трінчер, "Холостяком" Михайлом Заливако з його обраницею Ганною Богдан, та іншими. Як видно, сама Катя позує на знімках в яскравому рожевому платті просторого крою, яке трохи прикриває її вагітний живіт, а совою образ вона доповнила милою пляжним капелюшком.

У підписі до фотографій Осадча написала: "Зоряна пляжна вечірка на узбережжі Егейського моря в Бодрумі. Вже цієї суботи у "Світському житті"! А як ви рятуєтеся від спеки? Яка погода у ваших містах? Усюди пече?". Користувачі тут же почали обговорювати нові кадри зі зйомок телеведучої.

Нагадавши, Вагітна Осадча в Туреччині загуляла з Астаф'євою і Камінською, животик вже не приховати: кадри гульні.

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