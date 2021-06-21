Знаменитий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, як наполегливо тренується в залі

Артист підтримує себе у формі, здійснюючи походи в зал, а також займаючись бігом, пише Politeka.net. Кадрами своїх наполегливих тренувань танцюрист ділиться в своєму Instagram.

Так, цього разу хореограф посвітив м'язами в майці, займаючись в залі на тренажері. Видно, що Яма робив вправи з великою завзятістю.

"Схуд", - підписав відео артист.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Влад Яма зізнається, що багато працює над собою, і де б не знаходився, він не пропускає тренувань. Хореограф розповів, що через напружений графік роботи він звик бігати вранці по 40-50 хвилин натщесерце, після цього снідати і займатися справами.

За словами хореографа, він їсть всі каші, крім перлової, але вважає за краще кіноа, гречку і рис.

Влад Яма розповів, що в далекому 2007 році, після участі в шоу "Танці з зірками", він сильно схуд, і коли придивився до себе в дзеркалі був дуже незадоволений.

"Мені здалося, що для чоловіка - це неправильно. Після цього почав займатися в залі з тренером", – поділився хореограф.

Перший місяць в раціон артиста входили домашній сир з горіхами, курка або риба з овочами двічі-тричі раз на день, а вечеря - відварені яйц і зелене яблуко.

Зараз Влад продовжує стежити за режимом харчування і тренуваннями.

Нагадаємо, що Влад Яма з "танців з зірками" в піжамі "завалився" до Нікітюк.

Також Politeka писала, що дружина ями з " танців з зірками "похвалилася підростаючим сином в ефектному костюмі:"вже всі дівчата закохані".

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з "танців з зірками" з дружиною влаштували переполох посеред Карпат: "Телички в захваті...".