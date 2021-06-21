Знаменитий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, як наполегливо тренується в залі
Артист підтримує себе у формі, здійснюючи походи в зал, а також займаючись бігом, пише Politeka.net. Кадрами своїх наполегливих тренувань танцюрист ділиться в своєму Instagram.
Так, цього разу хореограф посвітив м'язами в майці, займаючись в залі на тренажері. Видно, що Яма робив вправи з великою завзятістю.
"Схуд", - підписав відео артист.
Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"
Осадча і Горбунов розтопили серця сімейними кадрами з сином: "Тато, про якого можна мріяти"
Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"
Трагедія на воді, бездиханні тіла дітей побачив перехожий: "На березі знайшли..."
Людей зносило з ніг, а дерева виривало з корінням: стихія накрила Донецьк слідом за Кримом, кадри
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Зазначимо, Влад Яма зізнається, що багато працює над собою, і де б не знаходився, він не пропускає тренувань. Хореограф розповів, що через напружений графік роботи він звик бігати вранці по 40-50 хвилин натщесерце, після цього снідати і займатися справами.
За словами хореографа, він їсть всі каші, крім перлової, але вважає за краще кіноа, гречку і рис.
Влад Яма розповів, що в далекому 2007 році, після участі в шоу "Танці з зірками", він сильно схуд, і коли придивився до себе в дзеркалі був дуже незадоволений.
"Мені здалося, що для чоловіка - це неправильно. Після цього почав займатися в залі з тренером", – поділився хореограф.
Перший місяць в раціон артиста входили домашній сир з горіхами, курка або риба з овочами двічі-тричі раз на день, а вечеря - відварені яйц і зелене яблуко.
Зараз Влад продовжує стежити за режимом харчування і тренуваннями.
Нагадаємо, що Влад Яма з "танців з зірками" в піжамі "завалився" до Нікітюк.
Також Politeka писала, що дружина ями з " танців з зірками "похвалилася підростаючим сином в ефектному костюмі:"вже всі дівчата закохані".
А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з "танців з зірками" з дружиною влаштували переполох посеред Карпат: "Телички в захваті...".