Нова "Холостячка" Злата Огневич сколихнула мережу своєю заявою

Відома українська артистка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич нещодавно оголосила, що стала головною героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостячка", в якому буде шукати свою другу половинку. Зйомки реаліті за участю артистки вже стартували, і у неї навіть з'явився фаворит, після першої вечірки з нареченими.

Ставши головній героїні "Холостячки", Злата почала набагато частіше з'являтися в мережі і займатися Інстаграмом, показувати нові кадри. На новому фото Злата Огневич відображена в білому фото, схожому на весільне, повідомляє Politeka.net.

Знімок вона супроводила таким текстом:

Мій назавжди,

Тільки я і тільки Ти,

Я буду вірити в Любов,

В небі й на землі,

Я буду сяяти з висоти,

Сяяти Тобі…

Це рядки з нового синглу співачки, який повинен вийти незабаром. Таким чином артистка анонсувала прем'єру пісні.

Пост викликав справжній фурор.

"Злато...ти прекрасна", "Ух, скоріше б вже", "обожнюю вас❤", "дуже красиво❤", "чарівна і приваблива! Браво", "Ох, краса страшна сила", "Шо вже?) Так швидко?))", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, У Огневич з'явився фаворит на" Холостячку", здивував на першому ж побаченні: "відкрию секрет..."

Як повідомляла Politeka, "Холостячки" Ксенія Мішина і Огневич, приспустивши вбрання, влаштували битву поглядів: "не перевершити...".

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