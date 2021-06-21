Нова "Холостячка" Злата Огневич сколихнула мережу своєю заявою
Відома українська артистка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич нещодавно оголосила, що стала головною героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостячка", в якому буде шукати свою другу половинку. Зйомки реаліті за участю артистки вже стартували, і у неї навіть з'явився фаворит, після першої вечірки з нареченими.
Ставши головній героїні "Холостячки", Злата почала набагато частіше з'являтися в мережі і займатися Інстаграмом, показувати нові кадри. На новому фото Злата Огневич відображена в білому фото, схожому на весільне, повідомляє Politeka.net.
Знімок вона супроводила таким текстом:
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Мій назавжди,
Тільки я і тільки Ти,
Я буду вірити в Любов,
В небі й на землі,
Я буду сяяти з висоти,
Сяяти Тобі…
Це рядки з нового синглу співачки, який повинен вийти незабаром. Таким чином артистка анонсувала прем'єру пісні.
Пост викликав справжній фурор.
"Злато...ти прекрасна", "Ух, скоріше б вже", "обожнюю вас❤", "дуже красиво❤", "чарівна і приваблива! Браво", "Ох, краса страшна сила", "Шо вже?) Так швидко?))", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, У Огневич з'явився фаворит на" Холостячку", здивував на першому ж побаченні: "відкрию секрет..."
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