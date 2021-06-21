Співачка Світлана Лобода показала палкі кадри з нової фотосесії в брендовому образі

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка вирішила влаштувати фотосесію в брендовому образі від відомого модного будинку.

На нових знімках, які Світлана показала шанувальникам, її можна побачити в цікавій локації і пікантних позах. Перед камерою співачка з'явилася в стильному брючному костюмі ніжного бежевого відтінку з золотистим декором на піджаку і блискучими золотом гудзиками. При цьому під піджаком у зірки нічого немає, навіть бюстгальтера, чому вона виглядає вельми спокусливо. Волосся артистки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі яскравий макіяж, вона кидає млосні погляди в камеру.

У підписі до фотографій Лобода написала: "Коли на тобі хороший піджак, все інше додасться". Фанати тут же кинулися обговорювати нові фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях: "Ідеальна", "Я бачила ваші тренування... це не просто красивий піджак", "Ви шикарні! Такі образи дуже вам йдуть", "Перша фотка просто відвал всього", "Ну яка ж красива, я не можу", "Шикарна!", "Це божественно", "Захват", "Нове життя, новий стиль", "Красуня", "Дуже красиво і такий багатий колір", "Костюм вогонь", "Хороший піджак".

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