Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, поділилася домашніми кадрами
У 13 років Анна Сафрончик разом з батьками, тенором Євгеном Сафрончиком і балериною Лілією Чапкіс, переїхала до Італії, передає Politeka.net. За кордоном дівчина побудувала успішну кар'єру моделі і актриси
У своєму Instagram Анна опублікувала фото, зроблені в київській квартирі. На жаль, повернутися в Україну родині довелося з сумного приводу - у зв'язку зі смертю дідуся Анни, легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса.
Зараз сім'я проводить час разом, ділячись кадрами з Києва. Так, на нових фото Сафрончик і її батько постали усміхненими, вражаючи красою.
"Сафрончики 😁 #kiev #2021 #home #serenity #love #grateful #3safronciki", - підписала фото Анна.
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За 40 хвилин публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.
"Тепер ти все зрозуміла", " Шедевр👏 👏 😍", " ти чудова ❤️❤️❤️❤️❤️", "ти красива 💙❤️❤️", " як красиво😍", " Всі з блакитними очима 😍", "Вау, у всіх однакові великі очі", "чудова", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, прощання з Григорієм Чапкісом відбулося 18 червня в Національній Філармонії України. На похоронах були присутні діти української легенди, Грег і Лілія. Крім того, туди прибули рідні з усього світу, друзі, колеги. Також була присутня внучка Анна Сафрончик і молодша внучка Вікторія.
Нагадаємо, що 40-річна внучка Чапкіса похвалилася спортивними здібностями в міні-спідниці:"чемпіонка".
Як повідомляла Politeka, 40-річна внучка Чапкіса з " Танців з зірками "поділилася секретом моложавого вигляду:"неймовірний ефект".
Також Politeka писала, що 40-річна внучка Чапкіса з " Танців з зірками "заворожила новим фото і мудрістю:"додати нічого".