Український шоумен і продюсер Юрій Горбунов розповів про своє захоплення

Телеведучий, без якого сьогодні неможливо уявити найуспішніше вокальне шоу "Голос країни", поділився знімками у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Горбунов привітав усіх з днем йоги, і показав кадри своїх занять.

"З Міжнародним днем йоги,дорогі однодумці!!Єднання духа і тіла!Розуму і душі!Концентрації і повного релаксу"- написав шоумен.

Відзначимо, пост Горбунова не залишив байдужими не тільки його шанувальників, але і українських зірок. Так, "лайк" публікації поставили Маша Єфросиніна і Юлія Саніна з The Hardkiss.

Зазначимо, раніше телеведучий розповідати, що почав займатися йогою в 2015 році, при тому сталося це спонтанно.

Зараз йога займає у нього не менше 1-1, 5 години в залежності від гастролей, графіка, зйомок. Але незважаючи ні на що, артист намагається три рази на тиждень знаходити час для йоги.

"Йога дає мені правильний стан душі, відмінний стан "фізики". Завдяки йозі можна якусь стресову ситуацію набагато простіше пройти, ніж раніше, без цих занять. Йогу не можна назвати спортом - це здоров'я і тіла, і духу. Йога - це єднання з самим собою, об'єднання розуму і тіла за допомогою фізичної діяльності», - упевнений Горбунов.

При цьому він радить займатися з інструктором.

"Самостійно займатися, звичайно, можна-але це як самому вчити мову або їздити на автомобілі. Звичайно, має бути людина, яка весь час поправляє», - говорив він.

Нагадаємо, Схудлий Горбунов здивував Преображенням, Дорофєєва та інші оцінили:"такий стройняшка".

Як повідомляла Politeka, Горбунов несподівано подався в політику і нарвався на критику: "Людям жити нема за що, а ви...".

Також Politeka писала, Осадча засвітила свою білосніжну кухню, на якій чаклує для Горбунова і дітей.