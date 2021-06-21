Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана порадувала шанувальників незвичайним фото і поділилася особистим досвідом

Як повідомляє Politeka.net, актриса і кохана дружина популярного українського виконавця і музиканта Сергія Бабкіна Сніжана не перестає дивувати публіку яскравими фото в своєму Instagram. Цього разу зіркова красуня показала миле фото зі свого заняття йогою, яке присвятила, власне, Дню йоги, а в підписі до фотографії поділилася своїм особистим досвідом.

На новому фото Сніжана відображена в цікавій локації з рослинами, вона сидить на килимі в позі "лотоса" і, схоже, медитує. Перед камерою красуня з'явилася в темних лосинах і світлій блузці з цікавим візерунком, під якою просвічується темний топ. Її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі немає макіяжу, тільки вираз повної безтурботності.

У підписі до фотографії Бабкіна розповіла, що йога в їх з чоловіком життя з'явилася сім років тому і допомогла актрисі поправити здоров'я.

"Ми з СБ прийшли із запитом зайнятися "лікувальною фізкультурою", оскільки моя голова не трималася без "нашийника" після падіння на виставі. Лікарі говорили в один голос - Терміново операція! А я боялася лягати під ніж. І ще наслідок бальних танців - страшний мініск і ще протрузії. Коротше-повний комплект! Через пів року регулярних тренувань я викинула нашийник і сіла в позу лотос без болю в коліні. Далі підтяглася медитація, і мій внутрішній і зовнішній світ повернувся на 180 градусів! Вау! У якийсь момент я зрозуміла, що мені вигідно займатися, тому припиняти не збираюся!",- поділилася Сніжана.

Нагадаємо, Багатодітна мати Сніжана Бабкіна показала яскраве сімейне фото з наймолодшим сином: "Які ви класні".

Як повідомляла Politeka, Дружина Сергія Бабкіна показала обличчя зблизька і здивувала одкровенням: "Як так могло статися?".

Також Politeka писала, Дружина Бабкіна розкрила несподівану правду про таємне вінчання, коли вони були ще невільні: фотодоказ.