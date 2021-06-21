Відома голлівудська актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, вразила стильним фото

Як пише Politeka.net , Ольга Куриленко дуже популярна актриса і вже встигла засвітитися в десятках картин. Не так давно красуня закінчила роботу над новим фільмом "Білий слон". Не забуває Ольга і про свій мікроблог Instagram, де регулярно радує фанатів яскравими фото і відео з свого насиченого життя.

Так, цього разу Куриленко поділилася чарівним кадром, на якому позує в спокусливому образі. Як видно, перед камерою вона з'явилася в темній приталеній мінісукні на тонких бретельках, яка аж виблискує. Цей наряд підкреслив ідеальну фігуру і пружне декольте красуні. Волосся актриси в короткому темному каре розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі незвичайна чорна маска, вона загадково дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Ольга написала: "Почни свій понеділок правильно! Що ви плануєте на цьому тижні?". Шанувальники тут же почали активно обговорювати нове фото зоряної красуні, засипаючи її компліментами і захопленими коментарями: "Дивлюся будь-який фільм, в якому ти граєш головну роль", "Бажаю вам прекрасного і особливого тижня", "Красива", "Нескінченна краса", "Ідеальна", "Чудова", "Як завжди, жарко", "Вау, шикарно! Бажаю гарного тижня!", "Красива богиня", "Ти чудова", "Дивовижна жінка".