Популярна співачка Настя Каменських показала миле відео танцю з подружками

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно презентувала новий кліп, часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася в мережі милим кумедним відео, на якому разом із запальними подружками виконує незвичайний танець.

Як видно, дівчата відображені в світлій кімнаті, вони синхронно рухаються під ритмічну музику, явно кокетуючи з фоловерами. Настя з'явилася перед камерою в спортивному образі - на ній чорні штани і облягаючий Темний топ, цей наряд підкреслив витончену фігуру співачки. Її пишне кучеряве волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і грайлива посмішка. дівчата поруч з нею в більш яскравих образах – одна в довгій блакитній сукні на тонких бретельках, а друга в смугастій кофтині і джинсах, у обох на обличчях яскравий макіяж.

У підписі до публікації Каменських написала: "Літо просто створене для танців". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове відео артистки, засинаючи дівчат компліментами в коментарях: "Красуня", "Класна, красуня!", "Вагітна", "Баба Настя!", "Ну що, друзі, чекаємо поповнення, так?", "Дивлюся на вас, і душа радіє! Ви така щира і справжня людина!", "Круто", "Супер танці", "Головне правильне вираз обличчя", "Пісня нашої юності, ви прекрасні", "Яка красива".

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